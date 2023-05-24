$79.97-0.2086.20-0.35

Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР

Российские силы начали наступление в Луганской народной республике (ЛНР), они взяли в полукольцо населенный пункт Белогоровка. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
© РИА Новости

«Армия России перешла в наступление в ЛНР: Белогоровка взята в полукольцо», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские военные эксперты сообщают о тяжелой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточняется, наступательные действия российских войск в районе Кременского леса пытаются замедлить артиллерия и беспилотники ВСУ. В сторону Белогоровки военные России совершили несколько атак с ряда направлений, утверждает «РВ».

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях украинской армии под Белогоровкой. Как он утверждает, в связи с этим противник вынужден ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. Алаудинов также опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе населенного пункта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий