Власти Белгородской области рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе региона с Украиной находятся семь батальонов территориальной обороны, в которых порядка трех тысяч человек. Об этом он сообщил в ходе прямого эфире в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, отряды теробороны начали проходить подготовки в ноябре 2022 года. Они не имеют вооружения, однако у них есть форма, снаряжения и боевая подготовка.
На данный момент региональные власти рассматривают возможность выдачи оружия отрядам территориальной обороны.
Ранее координатор движения "Русский союз" Алексей Кочетков заявил, что вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области является не чем иным, как разведкой боем, учитывая численный состав ДРГ и наличие тяжелой бронетехники. По его словам, России нужно иметь мобильные тактические группы вдоль границ с Украиной, чтобы избежать более серьезных ударов со стороны ВСУ.