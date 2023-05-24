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19 минут назад

Белгородский губернатор Гладков сообщил о создании на границе семи батальонов теробороны

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе региона с Украиной находятся семь батальонов территориальной обороны, в которых порядка трех тысяч человек. Об этом он сообщил в ходе прямого эфире в социальной сети "ВКонтакте".

Власти Белгородской области рассказали о мерах безопасности на границе с Украиной
Фото: РосгвардияРосгвардия

По его словам, отряды теробороны начали проходить подготовки в ноябре 2022 года. Они не имеют вооружения, однако у них есть форма, снаряжения и боевая подготовка.

На данный момент региональные власти рассматривают возможность выдачи оружия отрядам территориальной обороны.

Шойгу отреагировал на диверсии в Белгородской области

Ранее координатор движения "Русский союз" Алексей Кочетков заявил, что вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области является не чем иным, как разведкой боем, учитывая численный состав ДРГ и наличие тяжелой бронетехники. По его словам, России нужно иметь мобильные тактические группы вдоль границ с Украиной, чтобы избежать более серьезных ударов со стороны ВСУ.

Армия,Вячеслав Гладков,Алексей Кочетков,
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