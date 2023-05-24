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Столтенберг уточнил условие передачи F-16 Киеву

Решение о поставках Украине истребителей F-16 зависит от развития военной ситуации, пока оно не принято. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг уточнил условие передачи F-16 Киеву
© globallookpress.com

Он отметил, что за последние дни несколько стран альянса объявили о начале подготовки украинских пилотов на F-16.

«Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить истребители», — сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, пока не решено когда и как это произойдет. Столтенберг считает, что «будет мудро делать шаг за шагом, наблюдая за развитием войны и изменениях ситуации на земле».

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