$79.97-0.2086.20-0.35

Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло перед учениями

Крупнейший в мире, а также самый дорогой авианосец военно-морских сил США USS Gerald R. Ford прибыл в порт Осло и пробудет там несколько дней перед тем, как отправиться на учения. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло перед учениями
© U.S. Navy

По данным агентства, экипаж корабля намерен провести учения с ВС Норвегии вдоль арктического побережья.

"Этот визит является важным сигналом о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигналом доверия к коллективной обороне и сдерживанию", — приводит Reuters слова представителя Объединенного штаба Норвегии Джонни Карлсена.

При этом российское посольство в Осло в Facebook осудило прибытие авианосца, назвав событие "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.

Ранее сообщалось, что авианосная группа военно-морских сил Великобритании в 2025 году для защиты "мира и стабильности" совершит новый поход в Индо-Тихоокеанский регион.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий