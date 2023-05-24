Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло перед учениями
Крупнейший в мире, а также самый дорогой авианосец военно-морских сил США USS Gerald R. Ford прибыл в порт Осло и пробудет там несколько дней перед тем, как отправиться на учения. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, экипаж корабля намерен провести учения с ВС Норвегии вдоль арктического побережья.
"Этот визит является важным сигналом о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигналом доверия к коллективной обороне и сдерживанию", — приводит Reuters слова представителя Объединенного штаба Норвегии Джонни Карлсена.
При этом российское посольство в Осло в Facebook осудило прибытие авианосца, назвав событие "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.
Ранее сообщалось, что авианосная группа военно-морских сил Великобритании в 2025 году для защиты "мира и стабильности" совершит новый поход в Индо-Тихоокеанский регион.