Генсек НАТО дал совет своему преемнику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал своему будущему преемнику делать все для сохранения единства альянса. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает Reuters.

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"Основная задача главы Североатлантического альянса сохранить эту семью. Это не всегда так просто", - сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что обучение пилотов F-16 является лишь одной из предпосылок, которые открывают возможности поставок этих самолетов Украине. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны стран Европейского союза.

Генсек НАТО назвал идею западных стран начать тренировать пилотов "хорошей".

При этом он не указал, каковы остальные предпосылки.