$79.97-0.2086.20-0.35

Генсек НАТО дал совет своему преемнику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал своему будущему преемнику делать все для сохранения единства альянса. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает Reuters.

Генсек НАТО дал совет своему преемнику
© Газета.Ru

"Основная задача главы Североатлантического альянса сохранить эту семью. Это не всегда так просто", - сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что обучение пилотов F-16 является лишь одной из предпосылок, которые открывают возможности поставок этих самолетов Украине. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны стран Европейского союза.

Генсек НАТО назвал идею западных стран начать тренировать пилотов "хорошей".

При этом он не указал, каковы остальные предпосылки.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, комментируя планы коллективного Запада по поставкам истребителей F-16 на Украину, заявлял, что всемирная организация хочет завершения конфликта на территории Украины в соответствии с уставом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий