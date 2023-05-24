МО РФ сообщило об атаке ВСУ надводными беспилотниками корабля "Иван Хурс"

Экипаж корабля "Иван Хурс" ВМФ РФ успешно отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", - заявил Конашенков.
"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор", - сказал он, добавив, что "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.