МО РФ сообщило об атаке ВСУ надводными беспилотниками корабля "Иван Хурс"

"После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", - заявил Конашенков.