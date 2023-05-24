Путин установил выплаты для семей погибших на СВО спасателей

Президент РФ Владимир Путин ввел выплату пяти миллионов рублей семьям сотрудников МЧС, погибших в зоне спецоперации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, три миллиона рублей государство будет выплачивать спасателям, получившим ранение в зоне СВО.

В январе президент поручил выплачивать семьям погибших в ходе СВО военных и служащих Росгвардии по пять миллионов рублей. Также были введены выплаты в три миллиона рублей для военных, получивших ранение, травму или контузию.