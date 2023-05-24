Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского удара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, произошло это в начале мая, когда российские силы нанесли удар по командному пункту ВСУ под Херсоном.

Источником РИА Новости выступил представитель российских силовых структур с собственными ресурсами в ВСУ.

Он заявил, что для оказания помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда отправили в киевский военный госпиталь на вертолете. Сначала Залужному остановили кровотечение, затем ему была сделана трепанация черепа.

Источник агентства утверждает, что продолжать службу Залужный не сможет.

В начале мая Залужный не появился на заседании начальников генштабов НАТО, после чего появились предположения, что он ранен или погиб.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Залужный не поучаствовал в заседании «даже в формате видеоконференции» из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине.