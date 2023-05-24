Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на атаки в Белгородской области, заявив, что Россия и впредь будет предельно жестко отвечать в случае последующих диверсий со стороны украинских властей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в результате действий российских военных, в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских террористов, автомобильная и бронетанковая техника.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — заявил он.

Шойгу подчеркнул, что диверсанты были заблокированы и разгромлены с помощью авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа. Остатки диверсионных групп были отброшены обратно на территорию Украины. Впоследствии по ним вели огонь до полной ликвидации.