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На Украине начали работу над новой концепцией авиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о начале работы над новой концепцией авиации страны с учетом перехода на новые типы самолетов.

На Украине начали работу над новой концепцией авиации
© globallookpress.com

«Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение», — рассказал Зеленский.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киев в скором времени получит истребители F-16, а подготовка украинских пилотов для работы с ними уже началась.

При этом, как считает министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кэндалл, передача Украине F-16 не сможет повлиять на ход боевых действий. Он также уверен, что страна сможет получить истребители только через несколько месяцев.

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