На Украине начали работу над новой концепцией авиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о начале работы над новой концепцией авиации страны с учетом перехода на новые типы самолетов.

«Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение», — рассказал Зеленский.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киев в скором времени получит истребители F-16, а подготовка украинских пилотов для работы с ними уже началась.