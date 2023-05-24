NYT: В Киеве признали роль ВСУ в атаке диверсантов на Белгородскую область
В Киеве признали роль вооруженных сил Украины в атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. Об этом пишет газета New York Times.
По словам анонимного высокопоставленного украинского чиновника, ВСУ оказывали поддержку диверсантам, вторгшимся на территорию России. В частности, "защищали границу Украины на случай контратаки России".
При этом украинский чиновник утверждает, что украинские военные не заходили на территорию РФ. Он признал, что среди группы были потери, но не стал говорить, откуда у диверсантов взялось американское вооружение.
В понедельник группа украинских националистов вторглась в Белгородскую область. В ходе КТО они были заблокированы и разгромлены. Было уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам на территорию России абсолютным враньем. Также он призвал не брать диверсантов в плен, а уничтожать как крыс.