Defence One: Вашингтон ускорил темпы поставки оружия Киеву на 30 %
Темпы доставки вооружения на Украину из Соединенных Штатов ускорились на 30% по сравнению с периодом начала СВО. Об этом сообщило издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения вооруженных сил США.
Он объяснил это тем, что армия США начала снова осваивать методы быстрого перемещения техники и солдат, которые применялись во времена холодной войны.
Издание отмечает, что, согласно информации на 21 мая, Вашингтон отправил или пообещал в скором времени поставить Киеву вооружения и оборудования на 38 миллиардов долларов. Большая часть этих средств поступила из запасов США, констатировало Defence One.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что страны, которые входят в НАТО, де-юро принимают прямое участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Он охарактеризовал их действия как безответственные.