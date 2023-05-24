Defence One: Вашингтон ускорил темпы поставки оружия Киеву на 30 %

Темпы доставки вооружения на Украину из Соединенных Штатов ускорились на 30% по сравнению с периодом начала СВО. Об этом сообщило издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения вооруженных сил США.

Он объяснил это тем, что армия США начала снова осваивать методы быстрого перемещения техники и солдат, которые применялись во времена холодной войны.

Издание отмечает, что, согласно информации на 21 мая, Вашингтон отправил или пообещал в скором времени поставить Киеву вооружения и оборудования на 38 миллиардов долларов. Большая часть этих средств поступила из запасов США, констатировало Defence One.