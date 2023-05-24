$80.17+0.2386.55+0.05

Defence One: Вашингтон ускорил темпы поставки оружия Киеву на 30 %

Темпы доставки вооружения на Украину из Соединенных Штатов ускорились на 30% по сравнению с периодом начала СВО. Об этом сообщило издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения вооруженных сил США.

Defence One: Вашингтон ускорил темпы поставки оружия Киеву на 30 %
© globallookpress.com

Он объяснил это тем, что армия США начала снова осваивать методы быстрого перемещения техники и солдат, которые применялись во времена холодной войны.

Издание отмечает, что, согласно информации на 21 мая, Вашингтон отправил или пообещал в скором времени поставить Киеву вооружения и оборудования на 38 миллиардов долларов. Большая часть этих средств поступила из запасов США, констатировало Defence One.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что страны, которые входят в НАТО, де-юро принимают прямое участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Он охарактеризовал их действия как безответственные.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий