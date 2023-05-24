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В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков

Массовое производство российских танков Т-90 стало основной проблемой для Запада. Сложность, связанную с производством в России военной техники, назвало Exxpress.

В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков
© ТАСС

Издание отметило, что российские танки получают термический камуфляж, из-за чего технику трудно увидеть с большого расстояния.

«Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — говорится в публикации.

Издание пишет, что Вооруженные силы России редко используют бронетехнику для прорыва на территорию противника, вместо этого предпочитая применять ее для огневой поддержки.

В мае концерн «Уралвагонзавод» на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске представил боевую машину поддержки танков (БМПТ) и танк Т-90МС.

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