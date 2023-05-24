$80.17+0.2386.55+0.05

Российский «Генералиссимус Суворов» совершит переход на ТОФ

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» может в августе совершить переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ). Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Российский «Генералиссимус Суворов» совершит переход на ТОФ
© ТАСС

«Переход будет совершен на место постоянного базирования субмарины. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — сказал собеседник.

В марте ТАСС опубликовал видео подготовки к погрузке ракеты «Булава» в атомную подлодку стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».

В январе агентство со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» покинул Северодвинск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий