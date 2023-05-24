$80.17+0.2386.55+0.05

Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Свидетельств нахождения мирных жителей в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) нет, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске
© РИА Новости

«Что касается гражданских. Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели», — сказал Пушилин.

Также он заявил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» эвакуировали гражданских, как только находили их. По их словам, мирных жителей в городе нет.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, для нанесения контрудара под Артемовском.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий