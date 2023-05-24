Марочко: англоязычные военные прибыли в пункт ВСУ на Купянском направлении

Российской разведкой было зафиксировано появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления украинских военных на Купянском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

«На одном из защищенных пунктов управления войсками, расположенном в районе населенного пункта Купянск, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов», — объяснил военный эксперт.

Как отметил Марочко, группировку военных сопровождала экипированная охрана, скорее всего, из Службы безопасности Украины.

Также подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что прибывшие военные на Купянское направление говорили только со старшим офицерским составом Вооруженных сил Украины.

Также Марочко добавил, что дежурную оперативную группу на время встречи просили покинуть территорию.