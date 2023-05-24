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Марочко заявил, что англоязычные военные прибыли в пункт ВСУ на Купянском направлении

Российской разведкой было зафиксировано появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления украинских военных на Купянском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

Марочко: англоязычные военные прибыли в пункт ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости

«На одном из защищенных пунктов управления войсками, расположенном в районе населенного пункта Купянск, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов», — объяснил военный эксперт.

Как отметил Марочко, группировку военных сопровождала экипированная охрана, скорее всего, из Службы безопасности Украины.

Также подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что прибывшие военные на Купянское направление говорили только со старшим офицерским составом Вооруженных сил Украины.

Также Марочко добавил, что дежурную оперативную группу на время встречи просили покинуть территорию.

Ранее Марочко утверждал, что Украина стала интенсивнее использовать ДРГ и мелкие маневренные группы в Донбассе.

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