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Названы сроки начала обучения украинских пилотов F-16

Украинские пилоты истребителей F-16 начнут обучаться в июле, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его цитирует американский журнал Politico.

Названы сроки начала обучения украинских пилотов F-16
© Lenta.ru

«Я ожидаю, что к концу июня мы сможем все официально организовать и уже после этого начнем обучение», — сказал Поульсен, добавив, что украинцы смогут пилотировать самолеты американского производства уже через 6 месяцев после начала программы.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ни одна из стран пока не взяла на себя обязательства по отправке истребителей на Украину. По его прогнозам, обсуждение возможных поставок F-16 начнется не раньше осени.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.

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