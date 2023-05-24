Мобилизация: последние новости на сегодня 24 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 мая 2023, в материале «Рамблера».

Фонд «Защитники Отечества» будет предоставлять ветеранам СВО бесплатную юрпомощь

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Ветераны специальной военной операции будут получать бесплатную юридическую помощь, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на соглашение, подписанное между Фондом «Защитники Отечества» и Федеральной нотариальной палатой.

Они будут предоставлять ветеранам спецоперации и семьям погибших бесплатную юридическую помощь, связанную с получением мер социальной поддержки, оформлением или восстановлением документов, получением статуса ветерана боевых действий, а также правовым информированием ветеранов по нотариальным вопросам.

Сегодня одна из самых востребованных мер поддержки — юридическое сопровождение. Как сообщили в Фонде, необходимо объединить усилия всех ведомств для оперативного решения всех вопросов. Одно из направлений предстоящей работы - взаимодействие между региональными нотариальными палатами и филиалами фонда.

В Тюменской области ввели новую льготу для детей участников СВО

В Тюменской области детям участников специальной военной операции будут выдавать бесплатные путёвки в летние лагеря, сообщает RT.

Об этом говорится в постановлении главы региона Александра Моора. Мера затронет детей добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны России, и граждан, призванных по мобилизации.

Речь идёт о детях в возрасте 6—17 лет.

Минобрнауки рекомендовало вузам выдать материальную помощь студентам-участникам СВО

Минобрнауки России рекомендовало высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь учащимся, которые являются участниками специальной военной операции, или членами их семей, сообщает ТАСС.

Также ведомство призвало снизить для них стоимость обучения, предоставлять им отсрочку по договору об оказании платных образовательных услуг. Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке. При этом учебное заведение может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.