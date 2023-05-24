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В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ группировки для удара по флангам сил России в Артемовске

Военное командование Украины стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр, чтобы нанести удар по флангам российских сил в Артемовске (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС РФ в Артёмовске
© ТАСС

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Также идет наращивание вооружения и бронетехники. Исходя из анализа действий, можно предположить, что замысел у украинского командования - ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске", - сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.

Марочко сообщал ТАСС, что украинские военные ежедневно предпринимают попытки прорвать оборону российских сил под Артемовском и Соледаром.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом с точки зрения снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из ее самых мощных оборонительных рубежей. Бои за город, начавшиеся 1 августа 2022 года, завершились 20 мая 2023 года. Это сражение стало одним из наиболее масштабных в ходе специальной военной операции.

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