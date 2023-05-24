Российские войска уничтожили подполковника ВСУ под Запорожьем

«Осколок пробил сердце. Он был родом из Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также рассказал в Telegram, что Гулевский принимал участие в наступлении ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области осенью 2022 года.