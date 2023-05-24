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Российские войска уничтожили подполковника ВСУ под Запорожьем

Подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Гулевского уничтожили российские силы в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Российские войска уничтожили подполковника ВСУ под Запорожьем
© РИА Новости

«Осколок пробил сердце. Он был родом из Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также рассказал в Telegram, что Гулевский принимал участие в наступлении ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области осенью 2022 года.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, для нанесения контрудара под Артемовском.

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