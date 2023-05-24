Подразделения Южной группировки российских войск за сутки сорвали три атаки украинских штурмовиков, сообщает ТАСС.

Это произошло в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново. Всего российские военные предотвратили три атаки Киева. Утраты боевых позиций России допущено не было. При этом Украинские Вооруженные силы понесли значительные потери в живой силе. Также уничтожена бронетехника.

На лисичанском направлении российская авиация выполнила два вылета, разгромив опорные пункты украинских военных. Расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил склад с юоеприпасами в районе населенного пункта Звановка ДНР.

В рамках контрбатарейной борьбы российские артиллерийские подразделения ликвидировали две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, миномет и противотанковый ракетный комплекс. В этом случае была применена тяжелая огнеметная система «Солнцепек».