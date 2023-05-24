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МО РФ: Южная группировка войск за сутки сорвала три атаки штурмовых подразделений ВСУ

Подразделения Южной группировки российских войск за сутки сорвали три атаки украинских штурмовиков, сообщает ТАСС.

МО РФ: Южная группировка войск за сутки сорвала три атаки штурмовых подразделений ВСУ
© РИА Новости

Это произошло в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново. Всего российские военные предотвратили три атаки Киева. Утраты боевых позиций России допущено не было. При этом Украинские Вооруженные силы понесли значительные потери в живой силе. Также уничтожена бронетехника.

На лисичанском направлении российская авиация выполнила два вылета, разгромив опорные пункты украинских военных. Расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил склад с юоеприпасами в районе населенного пункта Звановка ДНР.

В рамках контрбатарейной борьбы российские артиллерийские подразделения ликвидировали две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, миномет и противотанковый ракетный комплекс. В этом случае была применена тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

В районе населенного пункта Пески российские военные сбили беспилотный летательный аппарат типа «Фурия». Его удалось уничтожить с помощью зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

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