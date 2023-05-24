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Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол

Мали планирует получить военную помощь от Москвы на долгосрочной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла африканской республики в США Секу Берте.

Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол
© ТАСС

«Мы надеемся на это», — заявил он, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Бамако на то, что Россия останется стабильным партнером для долгосрочного предоставления военной помощи. Как отметил дипломат, Мали сталкивается с проблемой терроризма, из-за чего погибло много мирных жителей.

Посол указал, что Москва оказывает существенную помощь в поставках военного оборудования, необходимого для борьбы с терроризмом. Берте подчеркнул, что его страна благодарна за это российским властям. Он также признал, что отношения РФ и Африки основаны принципах «взаимного уважения и понимания».

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