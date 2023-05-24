Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол

«Мы надеемся на это», — заявил он, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Бамако на то, что Россия останется стабильным партнером для долгосрочного предоставления военной помощи. Как отметил дипломат, Мали сталкивается с проблемой терроризма, из-за чего погибло много мирных жителей.