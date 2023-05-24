В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине

Украинским властям необходимо решить важные вопросы, прежде чем западные страны приступят к поставкам истребителей F-16, сообщает Newsweek.

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Издание сослалось на аналитиков, по словам которых, прежде чем Киев сможет летать на современных боевых самолетах, необходимо определить, сколько времени потребуется для обучения украинских летчиков. Также нужно решить вопрос создания необходимой инфраструктуры и справиться с политическими препятствиями.

Обучение пилотов займет продолжительное время. Даже учеба опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями, говорится в статье. Для использования F-16 требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя «гладкие взлетно-посадочные полосы». Сами самолеты могут стать главной целью для ударов со стороны России.

Что касается политического аспекта, то по данным Newsweek, решение поставить американские истребители сопряжено со значительными геополитическими последствиями и может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта вокруг Украины.