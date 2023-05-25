Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины

Воздушная тревога объявлена еще в трех областях Украины, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.

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Сирена сработала в Винницкой, Волынской и Тернопольской областях. Ранее тревогу объявляли в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и Черниговской областях. В Киеве ранее были слышны взрывы, работала ПВО.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.