Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины

Воздушная тревога объявлена еще в трех областях Украины, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.
Сирена сработала в Винницкой, Волынской и Тернопольской областях. Ранее тревогу объявляли в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и Черниговской областях. В Киеве ранее были слышны взрывы, работала ПВО.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. С 10 октября прошлого года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Как заявлял российский президент, это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту.