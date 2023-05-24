Власти раскрыли подробности о взрыве в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Подробности инцидента раскрыл в своем Вячеслав Гладков.

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По предварительной информации властей, пострадавших нет. Поврежден легковой автомобиль. На месте работают взрывотехники и оперативные службы, добавил глава российского региона.

Ранее жители Белгорода сообщили о взрыве недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданской улице.