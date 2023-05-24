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Власти раскрыли подробности о взрыве в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Подробности инцидента раскрыл в своем Вячеслав Гладков.

Власти раскрыли подробности о взрыве в Белгороде
© «Настоящий Гладков» / Telegram

По предварительной информации властей, пострадавших нет. Поврежден легковой автомобиль. На месте работают взрывотехники и оперативные службы, добавил глава российского региона.

Ранее жители Белгорода сообщили о взрыве недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданской улице.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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