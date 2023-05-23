Пентагон прокомментировал использование американского оружия ДРГ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Белый дом не давал одобрения на передачу своего оружия кому-то помимо ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», – заявил он во время брифинга.

При этом Райдер также добавил, что не может подтвердить достоверность фото, на которых запечатлены бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с американской техникой.

«Нужно смотреть на факты, прежде, чем делать выводы», – подчеркнул он.