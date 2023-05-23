На Украине ликвидирован служивший в «Азове»* украинский писатель

В Telegram-канале "Военкоры Русской Весны" заявили, что на Украине силы России ликвидировали поэта и прозаика Игоря Мисяка, который, как утверждается, служил в батальоне "Азов" .

"Армией России уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку "Азов", - сказано в сообщении.

По утверждению канала, Мисяк в марте 2022 года вступил в тероборону ВСУ, а затем в бригаду "Рыцарей зимнего похода".

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова" Алексея Кыркалова к пожизненному сроку за убийство российского военнопленного в Мариуполе. В материалах суда указано, что украинские боевики 12 апреля взяли в плен двух российских военнослужащих, а затем, спустя 15 дней "Фриц" расстрелял одного из пленных, "испытывая вражду к российским военным". Суд отмечает, что обвиняемый вину не признал, однако результаты экспертиз и иные доказательства по делу подтвердили виновность Кыркалова — преступление "Фрица" видел свидетель.