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"РВ" заявила о ликвидации служившего в "Азове" писателя с Украины Мисяка

В Telegram-канале "Военкоры Русской Весны" заявили, что на Украине силы России ликвидировали поэта и прозаика Игоря Мисяка, который, как утверждается, служил в батальоне "Азов".

На Украине ликвидирован служивший в «Азове»* украинский писатель
© РИА Новости

"Армией России уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку "Азов", - сказано в сообщении.

По утверждению канала, Мисяк в марте 2022 года вступил в тероборону ВСУ, а затем в бригаду "Рыцарей зимнего похода".

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова" Алексея Кыркалова к пожизненному сроку за убийство российского военнопленного в Мариуполе. В материалах суда указано, что украинские боевики 12 апреля взяли в плен двух российских военнослужащих, а затем, спустя 15 дней "Фриц" расстрелял одного из пленных, "испытывая вражду к российским военным". Суд отмечает, что обвиняемый вину не признал, однако результаты экспертиз и иные доказательства по делу подтвердили виновность Кыркалова — преступление "Фрица" видел свидетель.

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