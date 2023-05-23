Newsweek обнаружил три проблемы истребителей F-16 перед отправкой на Украину

Обнаружились три ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть Украине, прежде чем истребители F-16 будут готовы к бою с российскими самолетами. О них рассказали эксперты.

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«Для успешного освоения украинскими летчиками истребителей F-16 требуется значительное время. Также необходимо обучить персонал, который будет обслуживать западные истребители. К этому следует добавить создание необходимой инфраструктуры, которой на Украине пока нет», — рассказали Newsweek эксперты.

Поставка на Украину истребителей F-16, как подчеркивает издание, было еще недавно красной линией для западных покровителей Киева. Сейчас эта линия, по мнению аналитиков, пересечена странами Запада.