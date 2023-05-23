$80.17+0.2386.55+0.05

Newsweek обнаружил три проблемы истребителей F-16 перед отправкой на Украину

Обнаружились три ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть Украине, прежде чем истребители F-16 будут готовы к бою с российскими самолетами. О них рассказали эксперты.

Newsweek обнаружил три проблемы истребителей F-16 перед отправкой на Украину
© NIDS/NATO Multimedia Library

«Для успешного освоения украинскими летчиками истребителей F-16 требуется значительное время. Также необходимо обучить персонал, который будет обслуживать западные истребители. К этому следует добавить создание необходимой инфраструктуры, которой на Украине пока нет», — рассказали Newsweek эксперты.

Поставка на Украину истребителей F-16, как подчеркивает издание, было еще недавно красной линией для западных покровителей Киева. Сейчас эта линия, по мнению аналитиков, пересечена странами Запада.

В Пентагоне высказались о цели поставок Украине истребителей F-16

Ранее URA.RU писало, что Украина получит от западных стран статус особого члена НАТО, чтобы осуществить поставку американских самолетов F-16. Об этом агентству заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий