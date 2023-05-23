В Пентагоне высказались о цели поставок Украине истребителей F-16
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки Украине западных истребителей F-16 не относятся к предстоящим наступлениям, а являются частью долгосрочных договорённостей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», – заявил Райдер.
Он также добавил, что Белый дом планирует начать обучение пилотов из Украины управлению F-16 в ближайшие месяцы или даже недели.
При этом ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 будет проходить в Европе.