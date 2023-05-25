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Во Франции оценили обещанные Киеву F-16

Обещанные Киеву истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon бесполезны против российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». С такой оценкой Франции Жан-Бернар Пинатель в статье для издания Le Dialogue.

Во Франции оценили обещанные Киеву F-16
© Lenta.ru

Он сообщил, что в европейских странах в основном эксплуатируют F-16AM и F-16BM MLU, которые выпускались в Европе до 1980 года по лицензии. По словам Пинателя, в Нидерландах эти самолеты заменяют на истребители пятого поколения F-35A.

«Эти F-16, принятые на вооружение более 40 лет назад, уступают самым современным российским истребителям и не могут поставить под угрозу российские позиции, защищенные С-400», — пишет бывший военачальник.

Ранее в мае министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Украина получит истребители F-16 в лучшем случае через несколько месяцев.

В этом же месяце телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщил, что США договорились со своими союзниками о передаче Украине истребителей F-16.

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