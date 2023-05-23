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Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с командующим силами НАТО в Европе, генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО
© Официальный сайт президента Украины

Залужный отметил, что данный вопрос обсуждался в телефонном разговоре.

«Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога», — написал он.

Также, по словам Залужного, он обсудил с Каволи продление совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники и усиление морской пехоты Украины за счет создания новых бригад.

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