Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с командующим силами НАТО в Европе, генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.
Залужный отметил, что данный вопрос обсуждался в телефонном разговоре.
«Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога», — написал он.
Также, по словам Залужного, он обсудил с Каволи продление совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники и усиление морской пехоты Украины за счет создания новых бригад.