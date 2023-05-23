Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с командующим силами НАТО в Европе, генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.