Посол Украины заявил о скором получении Киевом 110 танков Leopard 1А5

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что киевские власти скоро получат 110 танков Leopard 1А5.

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написал Макеев в среду на своей странице в Twitter. Он не привел других подробностей.

Украинский посол также разместил видеоролик с танком, стоящим в ангаре на фоне германских БМП Marder.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.