Российский Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика ВВС США

Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, нарушения государственной границы России не допущено. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Минобороны.

При подлете к координатам обнаружения целей российский пилот идентифицировал их как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Российский военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

Отмечается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».