Стало известно, где ВСУ обучат пилотированию F-16
Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Европе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«Как сказал президент США Джо Байден, мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе», — приводятся в материале его слова.
Кирби отметил, что обучение намерены проводить «недалеко от Украины, как это было во многих других случаях».
Ранее Польша объявила о готовности начать обучение пилотов ВСУ на F-16.