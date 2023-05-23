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Стало известно, где ВСУ обучат пилотированию F-16

Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Европе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Стало известно, где ВСУ обучат пилотированию F-16
© globallookpress.com

«Как сказал президент США Джо Байден, мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе», — приводятся в материале его слова.

Кирби отметил, что обучение намерены проводить «недалеко от Украины, как это было во многих других случаях».

Ранее Польша объявила о готовности начать обучение пилотов ВСУ на F-16.

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