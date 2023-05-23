Польша заявила о готовности начать обучение пилотов ВСУ на F-16

«Мы готовы. Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, но мы готовы это сделать», — приводятся в материале слова Блащака.

Он указал, что выступил с предложением интегрировать обучение в общую миссию Евросоюза по подготовке военных Украины, которая ведется в Польше. При этом он не уточнил, когда Варшава может начать такое обучение, отметив, что, когда оно начнется, он проинформирует о подробностях.