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Польша заявила о готовности начать обучение пилотов ВСУ на F-16

Варшава готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает «РИА Новости».

Польша заявила о готовности начать обучение пилотов ВСУ на F-16
© globallookpress.com

«Мы готовы. Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, но мы готовы это сделать», — приводятся в материале слова Блащака.

Он указал, что выступил с предложением интегрировать обучение в общую миссию Евросоюза по подготовке военных Украины, которая ведется в Польше. При этом он не уточнил, когда Варшава может начать такое обучение, отметив, что, когда оно начнется, он проинформирует о подробностях.

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