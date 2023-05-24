Приостановка поставок оружия Киеву означает немедленное поражение Украины в конфликте с Россией . Об этом заявил глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Welt.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — заявил немецкий министр.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США совместно с силами НАТО могут провести операцию на Украине после ее поражения в конфликте с Россией. Военный выразил опасения, что США вместе с Североатлантическим альянсом в самый последний момент предпримут попытку по защите украинской власти.