Спутник частной американской компании Maxar снимал Грайворонский округ, в частности село Козинка, Белгородской области за два дня до проникновения туда украинских диверсантов. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно представленным данным, спутник снимал Козинку 20 мая, а также 2 и 17 мая, до этого — в марте и феврале 2023 года.

22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины. В СК РФ возбудили уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что вторгшиеся 22 мая в российский регион были украинскими боевиками.