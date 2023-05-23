Спутник США снимал село Козинка за два дня до проникновения диверсантов в Белгородскую область
Спутник частной американской компании Maxar снимал Грайворонский округ, в частности село Козинка, Белгородской области за два дня до проникновения туда украинских диверсантов. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно представленным данным, спутник снимал Козинку 20 мая, а также 2 и 17 мая, до этого — в марте и феврале 2023 года.
22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины. В СК РФ возбудили уголовное дело.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что вторгшиеся 22 мая в российский регион были украинскими боевиками.
Ранее Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.