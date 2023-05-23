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В ДНР рассказали о желании ВСУ разрушить Артемовск

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались разрушить Артемовск, так как город не стал для них «неприступной крепостью». Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В ДНР рассказали о желании ВСУ разрушить Артемовск
© РИА Новости

«Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима "неприступной крепостью"», — отметил он.

Врио главы региона напомнил, что ранее над городом был водружен флаг России. Пушилин также отправился в город, чтобы установить флаг ДНР на одном из административных зданий Артемовска.

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