В Минобороны РФ заявили, что украинские власти перешли к террористическим акциям в Белгородской области после поражения в Артемовске; российские силы ликвидировали более 70 боевиков. Об этом военные РФ сообщили в очередной сводке.

Диверсии в Белгородской области

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22 мая в Белгородской области сообщили о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. По данным ТАСС, в результате атак диверсантов были ранены около десяти человек. В Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.

В Минобороны подчеркнули, что «киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения».

Военные рассказали, что 22 мая украинские боевики обстреляли пункт пропуска «Козинка» и несколько гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, после чего члены националистического формирования вторглись на территорию Россию.

Россия начала контртеррористическую операцию и в итоге диверсанты были заблокированы и разгромлены с помощью ударов авиации и артиллерийских атак.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», - подчеркнули в Минобороны.

Российские военные заявили об уничтожении 70 украинских боевиков, четырех бронированных машин и пяти пикапов.

Купянское направление

За последние сутки в районе харьковского села Тимковка российские силы пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 110 военнослужащих, две бронированные машины и два автомобиля.

Красно-Лиманское направление

На этом направлении ВСУ потеряли более 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Донецкое направление

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.