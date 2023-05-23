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МО РФ сообщило о перехвате за сутки 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") и "Ураган", сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило о перехвате за сутки 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
© ТАСС/EPA

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области", - сказал он.

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