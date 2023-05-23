МО РФ сообщило о перехвате за сутки 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") и "Ураган", сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области", - сказал он.