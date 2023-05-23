На Украине создадут корпус морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет создан корпус морской пехоты. В него войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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По его словам, украинская морская пехота доказала, что является мощной силой на поле боя.

«И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты», — сказал Зеленский.