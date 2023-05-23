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Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетит Артемовск (украинское название — Бахмут) для оценки объема предстоящих восстановительных работ. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
© Lenta.ru

«Туда (в Артемовск — прим. «Ленты.ру») мы сейчас едем, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много работы», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР сообщил о постоянной эвакуации мирных жителей из освобожденного города. По его словам, только за 20 и 21 мая бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогли 116 жителям перебраться в город Шахтерск.

22 мая Пушилин заявил о начале предварительного разминирования Артемовска после полного взятия города под полный контроль российскими силами.

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