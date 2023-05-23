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Стало известно о наступлении российских сил на авдеевском направлении

Российские военные начали наступление под Донецком для взятия Авдеевки в клещи. О тяжелых боях сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Стало известно о наступлении российских сил на авдеевском направлении
© РИА Новости

Согласно публикации, украинские военные эксперты признают успехи российских войск на авдеевском направлении. Уточняется, что военным России удалось продвинуться вдоль железнодорожных путей, взяв под контроль две лесопосадки и часть лесополосы с двумя перекрестками.

Боевые столкновения также продолжаются севернее города Красногоровка и западнее села Новобахмутовка, пишет «РВ». Помимо этого, Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы и пытаются провести контратаку на некоторых участках направления, чтобы вернуть потерянные позиции.

В начале апреля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успешном окружении Авдеевки российскими военными. Кроме того, российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии, добавил он.

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