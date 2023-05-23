Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ

Российская армия для обмана Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует дешевые дроны, изготовленные с использованием древесины, пенопласта и скотча. Об этом со ссылкой на Defence Blog сообщает «Российская газета».

Как стало известно изданию, самодельные российские летательные аппараты-приманки могут поднять в воздух до 10 килограммов грузов. Дальность полета деревянных беспилотников, предназначенных для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, составляет 600 километров.

«Недавняя серия воздушных ударов по Украине показала, что деревянные беспилотники идут в первой волне, отвлекая на себя и перегружая системы ПВО, чтобы расчистить путь крылатым ракетам и дронам-камикадзе», — пишет издание.

В мае директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что особенностью успешно применяемого Россией в зоне специальной военной операции (СВО) дрона «Упырь» является эффект присутствия управляющего на поле боя, достигаемого за счет использования VR-очков и сенсорных «перчаток».