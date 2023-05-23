Песков заявил, что F-16 не способны изменить ситуацию на Украине

«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», - заявил Песков.