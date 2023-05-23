Курским силовикам выдали ружья против дронов

В Курске и области теперь в круглосуточном режиме действуют оперативные группы из числа работников МВД и Росгвардии, которые вооружены противдроновыми ружьями и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
В составе оперативных групп сотрудники УМВД России и Росгвардии, использующие противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы.
«Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности!» — подчеркивается в публикации курского главы региона.
При этом Старовойт отметил, что в регионе начал действовать запрет на использование дронов.
В частности, политик запретил запускать дроны 19 мая «из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории». Запрет сохранится, пока не примут соответствующее решение.