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Курским силовикам выдали ружья против дронов

В Курске и области теперь в круглосуточном режиме действуют оперативные группы из числа работников МВД и Росгвардии, которые вооружены противдроновыми ружьями и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Курским силовикам выдали ружья против дронов
© globallookpress.com

В составе оперативных групп сотрудники УМВД России и Росгвардии, использующие противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы.

«Еще раз призываю всех курян соблюдать введенный запрет. Это важно для обеспечения нашей общей безопасности!» — подчеркивается в публикации курского главы региона.

При этом Старовойт отметил, что в регионе начал действовать запрет на использование дронов.

В частности, политик запретил запускать дроны 19 мая «из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории». Запрет сохранится, пока не примут соответствующее решение.

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