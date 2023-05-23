Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках NASAMS

Украинская делегация в ходе визита в Норвегию договорилась о дополнительных поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

© EPA/TACC

"В Норвегии нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине реактивных систем залпового огня MLRS [Multiple Launch Rocket System], контрбатарейных радаров ARTHUR ["Артур"] и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству Укринформ, опубликованном во вторник. Он не стал уточнять сроки поставки и количество единиц техники.

По словам спикера украинского парламента, Норвегия приняла исторический пакет помощи, основав фонд поддержки Украины, предусматривающий 75 млрд норвежских крон ($6,8 млрд). Стефанчук отметил, что фонд будет рассчитан на пять лет.

Делегация во главе со Стефанчуком побывала в Норвегии, Дании и Швеции на прошлой неделе.

В начале марта правительство Норвегии сообщало, что Осло предоставит Киеву два ЗРК NASAMS. При этом ранее Норвегия уже предоставляла Украине оборудование для переданных ей американских ЗРК NASAMS.