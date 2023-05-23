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На Украине заявили о договоренности с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS

Украинская делегация в ходе визита в Норвегию договорилась о дополнительных поставках Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Украина договорилась с Норвегией о дополнительных поставках NASAMS
© EPA/TACC

"В Норвегии нам удалось договориться о получении дополнительных NASAMS, о передаче Украине реактивных систем залпового огня MLRS [Multiple Launch Rocket System], контрбатарейных радаров ARTHUR ["Артур"] и другого необходимого вооружения", - сказал Стефанчук в интервью агентству Укринформ, опубликованном во вторник. Он не стал уточнять сроки поставки и количество единиц техники.

По словам спикера украинского парламента, Норвегия приняла исторический пакет помощи, основав фонд поддержки Украины, предусматривающий 75 млрд норвежских крон ($6,8 млрд). Стефанчук отметил, что фонд будет рассчитан на пять лет.

Делегация во главе со Стефанчуком побывала в Норвегии, Дании и Швеции на прошлой неделе.

В начале марта правительство Норвегии сообщало, что Осло предоставит Киеву два ЗРК NASAMS. При этом ранее Норвегия уже предоставляла Украине оборудование для переданных ей американских ЗРК NASAMS.

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System - "Усовершенствованная национальная система с ракетами "поверхность - воздух") малого и среднего радиуса действия совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе комплекса авиационные ракеты класса "воздух - воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.

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