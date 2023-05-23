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В Минобороны сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовых ударах по опорникам противника в Донбассе, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

В Минобороны сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе
© ТК «Звезда»

«Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Авдеевка», - сказал он.

Кроме того, на соледаро-артемовском направлении расчеты РСЗО «Торнадо-С» накрыли огнем пункт временной дислокации украинской мехбригады.

Начальник пресс-центра сообщил, что украинская сторона в ходе контрбатарейной борьбы потеряла противотанковый ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему и МТЛБ. Кроме того, наши артиллеристы разгромили три 152-мм САУ, две БМП и три 122-мм миномета.

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