В США развеяли миф об украинском конфликте

«Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть США к России делает дипломатию невозможной», — заключил он, призвав «более здравомыслящих» лидеров стран НАТО к другому курсу действий.