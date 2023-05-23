Швеция не рассматривает возможности передачи Киеву истребителей Gripen

"Речь идет о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции, - сказал он. - У нас нет избытка истребителей, мы не можем отказаться от них. Но у нас нет возражений против поставок Украине F-16, это естественно".