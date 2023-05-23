Швеция не рассматривает возможности передачи Киеву истребителей Gripen

Швеция сообщила, что не рассматривает возможности передачи Киеву истребителей Gripen
Правительство Швеции поддерживает передачу Украине истребителей, но не рассматривает возможность поставки Киеву шведских Gripen. Об этом журналистам сообщил во вторник министр обороны Пол Йонсон по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель.
"Речь идет о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции, - сказал он. - У нас нет избытка истребителей, мы не можем отказаться от них. Но у нас нет возражений против поставок Украине F-16, это естественно".
21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.